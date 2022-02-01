Президент Украины предупредил об опасности этой ночью, оккупанты готовят штурм

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил, что ночь 26 февраля может стать очень тяжелой для Украины.

Выступление опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского.

- Должен сказать, эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом много городов нашего государства: Чернигов, Сумы, Харьков, наши парни, наши девушки на Донбассе, города юга Украины. Особое внимание Киеву – нельзя потерять столицу.