Президент Украины предупредил об опасности этой ночью, оккупанты готовят штурм

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил, что ночь 26 февраля может стать очень тяжелой для Украины.
Выступление опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского.
- Должен сказать, эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом много городов нашего государства: Чернигов, Сумы, Харьков, наши парни, наши девушки на Донбассе, города юга Украины. Особое внимание Киеву – нельзя потерять столицу.
- Обращаюсь к защитникам и защитницам Украины. Этой ночью враг задействует все силы, чтобы сломить наше сопротивление. Подло, жестко и не по-людски. Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Этой ночью должны выстоять. Судьба Украины решается именно сейчас… При любой опасности уходите в укрытие, - отметил Зеленский. – Ночь будет тяжелой, но будет утро.