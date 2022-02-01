РОССИЯ НАПАЛА НА УКРАИНУ: Президент Зеленский договорился о помощи от западных стран

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились вечером 25 февраля.

Хронология событий 25 февраля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ. В данной новости мы будем следить за событиями 26 февраля.

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0:33 Под Калиновкой в Винницкой области украинские военные сбили российский самолет Су-25, сообщает «Суспільне» на главу Винницкой военно-гражданской администрации.

0:31 В Киевском метро, которое сейчас используется, как бомбоубежище, два часа назад родился ребенок.

0:28 Зеленский рассказал, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом.

- Договорился про новую помощь, новую поддержку. Значительную помощь для нашего государства. Я благодарен всем лидерам, отдельно президенту Байдену, - сказал Зеленский. - Наша главная цель – закончить эту бойню. Потери врага очень, очень серьезные. Это сотни солдат, которые пришли на нашу землю.

0:25 Роскомнадзор начал частичное ограничение доступа к соцсети Facebook в России, пишет Лига.net.

Это связано с ограничениями в отношении официальных аккаунтов российских СМИ, что противоречит законодательству РФ. Ведомство требовало отменить ограничения, в том числе для РИА Новости, телеканала "Звезда", Лента.ру, Газета.ру, а также объяснить их причины. В компании Meta проигнорировали требования.

0:23 Премьер-министр Великобритании обратился к россиянам на русском языке.