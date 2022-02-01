Постпред при ООН заявил, что Украина открыта для переговоров с РФ, но войну могут остановить и тысячи тел российских солдат

Украина остается открытой для ведения переговоров с Россией, но вынуждена защищать свою территорию.

Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

- Мы остаемся открытыми для переговоров, - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности.

Вместе с тем он отметил, что Украина не сдастся, даже если будут оккупированы новые участки ее территории.

- Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, что нужно было сделать восемь лет назад. Мы призываем наших партнеров последовать нашему примеру, - добавил постоянный представитель Украины при ООН.

Во время своего выступления Кислица, обращаясь к представителю РФ, заявил, что «никакого гостеприимства вашим войскам не будет».