В Госспецсвязи объяснили, как отличить украинскую технику от российских оккупантов

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины пояснила, как отличить украинскую технику от российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Российская техника имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда присутствует трехцветный окрас.

Украинская техника имеет окрас в виде «пикселя» или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому цвету.

Техника оккупантов, которая пока двигается по нашей стране, имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:

- Косую линию на кузове – на Херсон. - Метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении замечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из под Сум едет в Киев. - треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск. - Круг – для мобильного резерва.

Что делать, если увидели оккупационную технику?

Сообщите об этом ВСУ по контактам на сайте Генерального штаба ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

Снимайте на видео передвижение этой техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

Есть желание и возможность — уничтожайте вражескую технику всеми возможными средствами.

Ни в коем случае не снимайте передвижение украинской военной техники. Не помогайте врагу уничтожать вас, ваш дом, наши города и Украину.