Глава ОВГА Ким заявил, что в Николаеве ПВО отбило атаки, в Очакове высадки российского десанта нет

Глава Николаевской областной военной государственной администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаеве ПВО отбила атаку противника. В Очакове российского десанта нет.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

- Николаев отстояли. ПВО отбило атаки. Очаков не высадились. Разговаривал недавно с мэром Бычковым, десанта нет. Мост там взрывали, не знаю, связано ли это со сбитием десантного самолета, но на данный момент высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет.

Ким сообщил, что утром, около 8-9 утра выйдет на связь.