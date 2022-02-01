На Николаевщине ситуация с безопасностью граждан под контролем, – полиция

Личный состав полиции Николаевщины продолжает нести службу в условиях военного положения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Общая ситуация с безопасностью в области контролируется. Все задействованные подразделения нацелены на предотвращение провокаций, уголовных правонарушений, других противоправных действий, которые могут дестабилизировать ситуацию на территории региона или в отдельных населенных пунктах. Подавляющее большинство правоохранителей обеспечивают правопорядок на улицах, оказывают при необходимости помощь населению», – говорится в сообщении.

В полиции также поблагодарили граждан за неравнодушие, бдительность и помощь, которую вы оказываете полиции, в частности, своевременно информируя о подозрительных предметах или лицах. Каждое из ваших сообщений обязательно проверяется.

Также сообщается, что в настоящее время возобновлена ​​работа спецлинии 102.