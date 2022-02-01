В николаевской БСМП ситуация контролируемая, однако медикам необходима еда и теплая одежда

После ночных обстрелов Николаева в ночь на 26 февраля по состоянию на 9:00 в больнице скорой медицинской помощи ситуация контролируемая.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора медицинского учреждения Александра Демьянова.

По словам Демьнова, на утро 26 февраля в больнице работает весь медицинский персонал, включая резерв.

– Николаевская больница скорой медицинской помощи выстояла, все хорошо. Все трудятся. Готовы остаться на второй день, - сказал Александр Демьянов.

Проблем с наличием медикаментов в заведении нет, говорит Демьянов.

По состоянию на утро, по словам Демьянова, врачи нуждаются в теплой пище и теплой одежде. Помощь медикам можно приносить в больницу.