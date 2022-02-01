В Николаевской БСМП лежат 87 раненых – из них один гражданский

В Николаевской больнице скорой медицинской помощи на момент утра 26 февраля лежат 87 раненых.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко.

Раненые – украинские бойцы, практически все из Николаева. Один человек гражданский. Запасов крови хватает. Врачи работают в экстренном режиме. О степени травм пока неизвестно.

Напомним, после ночных обстрелов Николаева в ночь на 26 февраля по состоянию на 9:00 в больнице скорой медицинской помощи ситуация контролируемая.