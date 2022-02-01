«Николаевгаз» просит сообщать о подозрительных метках на сетях газоснабжения

АО «Николаевгаз» просит горожан сообщать в полицию или в газовую службу, если обнаружат подозрительные метки на сетях газоснабжения.
Об этом сообщает предприятие.
«Внимание! Важная информация! При обнаружении подозрительных предметов возле газораспределительных пунктов, меток на сетях газоснабжения просьба срочно сообщать по телефону 102 и 104. Важно! Не приближайтесь и не трогайте подозрительные предметы! Специалисты АО «Николаевгаз» совместно с полицией оперативно отработают полученную информацию!», - говорится в сообщении.