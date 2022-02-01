Кипр, Италия и Франция согласны на отключение РФ от SWIFT, а сборная Польши отказалась играть с россиянами в матче ЧМ

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26.02.2022 12:49

Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Также на такой шаг согласились Италия и Франция.

Об этом сообщает Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Теперь осталось, чтобы эту инициативу поддержали Венгрия и Германия.

Изъятие России из SWIFT сделает почти невозможным для финансовых учреждений пересылку денег в страну или за ее пределы. Это серьезно повлияет на российский бизнес с иностранными клиентами и может нанести реальный ущерб экономике страны.

Кроме того, Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что что сборная отказывается играть против России в стыковом матче отбора ЧМ-2022.

«Конечно, пора действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение. Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию в ФИФА».

Детали: Его также поддержал глава Польши Анджей Дуда, написав «И правильно, господин президент. С бандитами не играют!».

В комментариях Кулешу поддержали также лидер сборной Роберт Левандовски и ряд местных клубов.

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