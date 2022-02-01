Сенкевич рассказал о ситуации в Николаеве: «Работаем над ликвидацией российской агрессии и готовимся к дальнейшей защите»

Мэр Николаева рассказал о ситуации в городе по состоянию на 12:00.
Об этом Александр Сенкевич сообщил в Telegram-канале.
«Ночь в Николаеве была неспокойной, но мы выстояли. Теперь работаем над ликвидацией последствий российской агрессии. Готовимся и к дальнейшей защите.
Коммунальные службы
- Все котельные Николаевоблтеплоэнерго и Николаевской ТЭЦ работают. Подаем тепло в дома.
- Водоканал работает в штатном режиме.
Транспорт.
Постепенно на маршруты выходит коммунальный транспорт. В настоящее время в ограниченном количестве:
автобусы - 5
троллейбусы - 8
трамваи – 12
По возможности будем увеличивать.
Обращаю внимание, что троллейбусы не курсируют в Северный!
Частные перевозчики тоже работают – на маршрутах около 30 единиц.
Как помочь?
В городе работает Центр распределения помощи (Шевченко, 58). Туда можно привезти продукты и теплую одежду.
Также открываем подобные пункты в наших территориальных центрах соцзащиты.
Наш контакт-центр продолжает принимать звонки. Спасибо каждому, кто сегодня приобщается к обороне города. Только вместе мы победим», - говорится в сообщении.