Сенкевич рассказал о ситуации в Николаеве: «Работаем над ликвидацией российской агрессии и готовимся к дальнейшей защите»

Мэр Николаева рассказал о ситуации в городе по состоянию на 12:00.

Об этом Александр Сенкевич сообщил в Telegram-канале.

«Ночь в Николаеве была неспокойной, но мы выстояли. Теперь работаем над ликвидацией последствий российской агрессии. Готовимся и к дальнейшей защите.

Коммунальные службы

- Все котельные Николаевоблтеплоэнерго и Николаевской ТЭЦ работают. Подаем тепло в дома.

- Водоканал работает в штатном режиме.

Транспорт.

Постепенно на маршруты выходит коммунальный транспорт. В настоящее время в ограниченном количестве:

автобусы - 5

троллейбусы - 8

трамваи – 12

По возможности будем увеличивать.

Обращаю внимание, что троллейбусы не курсируют в Северный!

Частные перевозчики тоже работают – на маршрутах около 30 единиц.

Как помочь?

В городе работает Центр распределения помощи (Шевченко, 58). Туда можно привезти продукты и теплую одежду.

Также открываем подобные пункты в наших территориальных центрах соцзащиты.

Наш контакт-центр продолжает принимать звонки. Спасибо каждому, кто сегодня приобщается к обороне города. Только вместе мы победим», - говорится в сообщении.