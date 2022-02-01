«Точно есть пять часов»: Ким заявил, что Николаев переходит к круговой обороне

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что Николаев переходит в режим круговой обороны из-за повышения угрозы вторжения.

– Поступила команда: круговая оборона города. Со стороны Каховки есть прорыв – там 12 танков, еще заходят силы. Мобилизируем сейчас все силы для военных по периметру там, где работает артиллерия. По нашим горожанам – получится хаотично, но ничего не сделаешь – прошу небезразличных, кто обладает силой и желанием, выходить, связываться с территориальной обороной… Сейчас все передадим, что касается «коктейлей Молотова», оружия и так далее. Я думаю, что нужно строить и внутри баррикады, чтобы не заходили в конкретном районе. Прошу связываться, объединятся, мы им сейчас надаем. Время у нас есть, потому что там военные первые остановят. Думаю, дай Бог, нам надо добить до ночи, чтобы они не зашли, ночью скорее всего они не зайдут. У нас часов пять точно есть для организации обороны нашего города.

Он отметил, что все представители власти, военнослужащие, службы готовы к бою за город.

Также он добавил, что срочно нужны микроавтобусы, обращаться по телефону: 0673341219

Он отметил, что если вы сейчас хотите чем-нибудь помочь, быть полезными, то нужно, самоорганизовываться и находить возможности, как это сделать.

– Потому что пока лично у меня нет времени заниматься этим распределением обязанностей, есть ряд важных задач. Работаем дальше и защищаем наш город! – отметил глава ОГА.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также призвал горожан без надобности не покидать дом.

– Хочу сказать, что у нас сведены мосты, но они могут в любое время разведены. Также важно, чтобы все находящиеся в городе не появлялись возле военных зданий и сооружений, не находились возле инфраструктуры военной и зданий власти: государственной или местной, прошу вас не находиться. Люди, которые будут перемещаться возле этих зданий и будут снимать на мобильные телефоны и так далее – будут отправляться в полицию, а также их средства связи мобильной или видеофиксации будут убираться. Хочу напомнить, сегодня в стране действует военное положение, и люди, которые снимают или передают подобные данные куда угодно: к врагу или своим друзьям – будут восприниматься как люди, сотрудничающие с врагом – сказал мэр.