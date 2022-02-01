Мобильный госпиталь армии РФ в оккупированном Крыму забит ранеными военными, а морг – убитыми

Мобильный военный госпиталь, развернутый на территории больницы в Красноперекопске на севере аннексированного Крыма, переполнен ранеными военными, которых везут со стороны материковой части Украины.

Об этом медперсонал госпиталя рассказал корреспонденту Крым.Реалии.

- Красноперекопский госпиталь, развернутый в городе, забит. Хирургов не отпускают домой. Морг полон, – подчеркнул собеседник корреспондента.

Он добавил, что телами солдат заполнен и морг в Армянске.

По словам источника, сотрудников больницы в Красноперекопске пускают на работу только по пропускам с предварительным осмотром автомобилей.

Источник уточнил, что госпиталь начали строить в первый день российского вторжения еще до объявления его российским президентом Владимиром Путиным. Реалии пытаются найти подтверждение этой информации от других независимых источников.

Как известно, по данным Генштаба ВСУ, потери живой силы противника составили более 3500 человек.