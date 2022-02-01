В Николаеве объявили воздушную тревогу

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26.02.2022 13:57

В Николаеве объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщилглава Николаевской ОГА Витлаий Ким.

По его словам, российские оккупационные войска развернули в сторону Николаева РСЗО Град.

    Фотофакт