«Будьте вы прокляты, твари»: Глава украинской погранслужбы направил официальное письмо «коллеге» из Беларуси

Сергей Дейнеко Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко направил председателю госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо письмо относительно помощи Беларуси в организации вторжения РФ в Украину.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«С первых дней кровавого российского вторжения в Украину поддержку стране-агрессору активно оказывает Беларусь. Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлит РФ. К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств на территории РБ. Все, что я думаю на действия Беларуси, высказал руководителю пограничного ведомства. Знайте! МЫ ПОБЕДИМ БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ЖИВОТНЫЕ!!! С ПРЕЗРЕНИЕМ! Могу также добавить – вы недостойны называть себя пограничниками», – написал он в соцсети, опубликовав соответствующее письмо.