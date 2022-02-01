Началась подготовка по отключению России от системы SWIFT, - глава МИД Украины

Официальное решение по SWIFT еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции против России.

Об этом сообщил в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от Президента Украины до атташе в украинском посольстве. Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины», - написал Кулеба.

Решение об отключении России от глобальной платежной системы SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщает Лига.net со ссылкой на агентство Reuters и главу центрального банка страны, входящей в еврозону.

- SWIFT – это всего лишь вопрос времени, очень короткого времени, дней, - сказал глава центробанка. - Достаточно ли этого? Нет. Нужно ли это? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть издержки для обеих сторон, а это будет дорого.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Венгрия, блокировавшая отключение России от SWIFT, изменила свое решение.

- Сегодня я снова разговаривал с премьер-министром Венгрии Орбаном. И он еще раз заверил меня в своей поддержке далеко идущих санкций против России. В том числе и о блокировке системы SWIFT, – написал Моравецкий в Twitter.

Германия, последняя страна, блокировавшая это решение, также поддержала отключение России от SWIFT. Об этом сообщил редактор Радио Свободы Рикард Йозвяк со ссылкой на свои источники.