Украинские защитники острова Змеиный могут быть живы – ГПСУ и ВСУ проверяют информацию

ГПСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники острова Змеиного живы.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Как известно, 24 февраля к острову подошли российские корабли и поставили военнослужащим ультиматум. Пограничники сказали: «Русский военный корабль, иди нах..й!». После этого остров накрыли из артиллерии кораблей, а потом при помощи истребителей. Связь с отрядом оборвалась
26 февраля российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.
«Понимаем, что пропагандисты русского мира умеют производить нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались. Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника. Работа, чтобы узнать судьбу украинских защитников, продолжалась по всем возможным направлениям. В настоящее время, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГПСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях. Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится. Слава украинским защитникам!» – говорится в сообщении.