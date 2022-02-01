Украинские защитники острова Змеиный могут быть живы – ГПСУ и ВСУ проверяют информацию

ГПСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники острова Змеиного живы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как известно, 24 февраля к острову подошли российские корабли и поставили военнослужащим ультиматум. Пограничники сказали: «Русский военный корабль, иди нах..й!». После этого остров накрыли из артиллерии кораблей, а потом при помощи истребителей. Связь с отрядом оборвалась

26 февраля российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.