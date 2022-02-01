«Будет убегать - расстреляем»: В Николаеве задержали диверсанта с мультитулом и люминесцентной краской

В Николаеве задержали диверсанта – гражданина Турции, с люминесцентной краской на перчатках и мультитулом.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Ким сообщил, что диверсант – турок с чеченской наружностью, при себе имел мультитул, а на перчатках люминесцентная краска.

— В Николаеве задержали диверсанта, гражданина Турции с чеченской наружностью, с люминесцентной краской на перчатках, с мультитулом. С кучей документов. Вот так вот люди готовятся путешествовать по Николаеву, который резко стал туристическим, когда Россия захватывает нас. Мы вызвали полицию, сейчас мы все это оформим. Будут убегать – расстреляем, - сказал Ким.

Напомним, «Укравтодор» призвал украинцев сносить дорожные знаки, чтобы оккупанты из рф не могли ориентироваться на местности.