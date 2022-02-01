Семь европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония и Латвия решили закрыть воздушное пространство для российских самолетов.



Об этом сообщает ТАСС.

«Латвия закрыла воздушное пространство, соответствующий NOTAM [мы] получили», - сказал собеседник агентства.

NOTAM - оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация.

«Эстония присоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство», - заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.

По его словам, это решение будет документально оформлено в ближайшее время.

«Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства», — сказал он.

«Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто!» — добавил латвийский министр юстиции Яниса Борданса (его цитирует Новая консервативная партия Латвии, которую он возглавляет).