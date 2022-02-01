«Русский поезд, иди нах*й!»: Ж/д пути между РФ и Украиной разрушены, а УЗ прекратила взаимодействие с «Российские железные дороги»

Украинские военные подорвали железнодорожные переходы между Украиной и Россией, чтобы страна-агрессор не могла подвозить свои танки или другую боевую технику. При этом, на запрос ОАО «Российские железные дороги» восстановить сообщение между странами, украинская сторона ответила отказом.

Об этом сообщает АО «Укрзалізниця».

«АО «Укрзалізниця» прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО «Российские железные дороги». Мы предлагали железнодорожникам Российской Федерации мир и остановить войну, но они продолжали подвозить танки и другую боевую технику в Украину и ее границы», - сказано в сообщении.

Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ. Запрос РЖД на восстановление связи с АО «Укрзалізниця» ничего не имел общего с гуманитарной миссией, это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники. Ответ от нашего диспетчера они получили – это позиция всей компании.

Издание «Украинская правда» сообщило, что слова диспетчера были следующие: «Русский поезд, иди нах*й!»

«Укрзалізниця» полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать «Шелковый путь» в обход России. Компания готова стать полноценным участником логистической цепи Европейского Союза.

Также «Укрзалізниця» продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности, Китаем и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России.

Напомним, что во время обороны украинского острова Змеиный погибли 13 украинских пограничников, они отказались сдаться оккупантам. Российский корабль предлагал гарнизону острова Змеиный сдаться и был послан на ху*.