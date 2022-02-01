Российские военные захватили в районе острова Змеиный спасательное судно – в настоящее время связь с экипажем потеряна

В субботу, 26.02.2022, во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно «Сапфир».

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Связь со спасательным судном «Сапфир» в настоящее время потеряна.

«Действия военных кораблей страны-оккупанта являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства. Уже скоро за все военные преступления придет наказание», - говорится в сообщении.

Как известно, 24 февраля к острову подошли российские корабли и поставили военнослужащим ультиматум. Пограничники сказали: «Русский военный корабль, иди нах..й!». После этого остров накрыли из артиллерии кораблей, а потом при помощи истребителей. Связь с отрядом оборвалась

26 февраля появилась информация, что украинские защитники острова Змеиный могут быть живы – ГПСУ и ВСУ проверяют информацию.