Сбежавшего из Украины Киву хотят выгнать из фракции ОПЗЖ – его считают провокатором

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в ВР Юрий Бойко инициировал процесс исключения из фракции народного депутата Ильи Кивы.

Об этом пишет «Сегодня».

- Не место в нашей фракции. Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И люди, которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу... Им не место в нашей фракции, – сказал Бойко.

Напомним, 23 февраля депутат Илья Кива позвал в Украину войска России, опубликовав «Обращение к братскому русскому народу!». После этого он улетел в Испанию.

А однопартиец Кивы из Николаевского областного совета Владимир Фроленко внезапно пропал после начала боевых действий, хотя до этого активно показывался в медиапространстве.