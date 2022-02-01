В Черниговской области ВСУ взорвали российский эшелон – 56 цистерн с топливом

В Черниговской области украинские воины взорвали российский эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

Оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.

Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр.

«Призываем добровольцев терробороны Херсонщины и Николаевщины сопротивляться агрессору!» - сообщили в Генштабе.

Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.