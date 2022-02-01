В Черниговской области ВСУ взорвали российский эшелон – 56 цистерн с топливом

В Черниговской области украинские воины взорвали российский эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.
Оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.
Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.
На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр.
«Призываем добровольцев терробороны Херсонщины и Николаевщины сопротивляться агрессору!» - сообщили в Генштабе.
Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.
«Боевой дух украинских воинов высок! Вместо этого войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник несет значительные потери. Так, ориентировочные потери личного состава – более 3000 человек, танков – около 100, бронемашин – около 540, орудий – 15, ЗРК «Бук» – 1, самолетов – 16, вертолетов – 18. Также российские оккупанты массово покидают технику и сбегают», - рассказали в Генштабе.