РОССИЯ НАПАЛА НА УКРАИНУ: Нардеп заявила, что над Киевом сбили два российских самолета Ил

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились 25 февраля и 26 февраля.

Хронология событий 26 февраля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ. В данной новости мы будем следить за событиями 27 февраля.

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0:43 Миллиардер Илон Маск сообщил, что спутниковый интернет Starlink стал доступен в Украине. Маск откликнулся на просьбу вице-премьера Украины Михаила Федорова.

«Сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути», - сообщил он в Twitter.

0:39 Украинцы за два дня пожертвовали на помощь ВСУ 1,16 миллиарда гривен, пишет Приватбанк.

«Не спите? Мы тоже. Решили подсчитать, сколько вы перевели 25-26 февраля на помощь ВСУ: - 375 млн грн (560 тыс. платежей) с карт єПідтримка; - 785 млн грн (900 тыс. транзакций) с личных карт. Слава Украине! Мы победим!» - сообщили в Приватбанке.

0:35 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции заблокируют российский экспорт и импорт, сообщает «УНИАН».

- Мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакцию. Мы также обязуемся обеспечить, чтобы определенное количество российских банков было отключено от SWIFT. Это остановит их работу по всему миру и фактически заблокирует российский экспорт и импорт, - говорит она.

- ЕС будет работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на европейских рынках, - сказала глава Еврокомиссии.

0:28 Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что власти Украины контролируют ситуацию во всех областях.

- Нет никаких переходов, никаких администраций, никаких городов в подчинение Российской федерации, - отметил Подоляк.

0:24 Страны ЕС вместе с партнерами намерены отключить некоторые российские банки от SWIFT, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет «Зеркало недели».

Кроме того, ЕС заморозит активы Центробанка России и активы российских бизнесменов.

0:19 Нардеп от Слуги народа Галина Третьякова сообщила, что украинские ПВО сбили над Киевом два российских транспортных самолета Ил.

0:15 Боец украинских Сил специальных операций записал видеообращение к российским оккупантам. Он говорит, что из-за агрессии украинцы объединились и отбросили противоречия.

0:10 В Эстонии на митинг в поддержку Украины вышли 30 тысяч человек, сообщает Зеркало недели.

0:09 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сеть заправок SOCAR в Украине будет бесплатно заправлять автомобили скорой помощи и спасателей.

«По результатам моего разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым всем заправкам SOCAR в Украине поручено бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС. Ночью ждем от Азербайджана самолет с медикаментами», - сообщил Зеленский в Twitter.

0:07 Посол России в Греции был вызван в греческий МИД в связи с сообщениями о том, что десять граждан Греции были убиты и шестеро ранены в результате взрыва российской бомбы недалеко от украинского города Мариуполь, пишет CGTN.

0:05 Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Лукашенко о выводе российских войск из Беларуси, сообщает УНИАН со ссылкой на Елисейский дворец.