Страны Запада договорились отключить РФ от системы SWIFT и заморозить активы российского Центробанка

Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций против РФ, включающем отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи «золотых паспортов» состоятельным россиянам.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, передает «Украинская правда».

«По мере того, как российские силы разрешают свои атаки на Киев и другие украинские города, мы полны решимости продолжать возлагать на Россию расходы, которые еще больше изолируют Россию от международной финансовой системы и наших экономик. Мы реализуем эти мероприятия в ближайшие дни», - говорится в заявлении.

В частности, западные страны обязуются принять следующие меры:

- Исключить отдельные российские банки из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе.

- Ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать влияние санкций.

- Действовать против граждан и организаций, способствующих войне в Украине и вредоносной деятельности российского правительства. В частности, страны обязуются принять меры по ограничению продаж гражданства – так называемых «золотых паспортов», которые позволяют состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами этих стран и получать доступ к их финансовым системам.

- Создать на этой неделе трансатлантическую оперативную группу, которая обеспечит эффективное применение финансовых санкций путем выявления и замораживания активов, подпадающих под санкции, и компаний, находящихся в пределах их юрисдикции.

- Активизировать или координировать действия против дезинформации и других форм гибридной войны.