В России за три дня войны только один чиновник решился признать жертвы среди военнослужащих РФ в Украине

Тела нескольких российских военных после одного из боев в Херсонской области В России власти впервые признали потери в ходе «спецоперации» в Украине.

Об этом сообщает «Новая газета».

Чиновником, который впервые признал смерть военнослужащего РФ в Украине, стал глава Дагестана Сергей Меликов.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью на территории Украины российского кадрового офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Отметим, что Минобороны РФ о потерях ни разу не сообщало, тогда как Офис Президента Украины утром 26 февраля заявил, что за двое суток войны в Украине погибли более 3500 российских военных и почти 200 попали в плен.

Напомним, что в Минобороны Украины запустили горячую линию для родственников российских солдат «Вернись живым из Украины».