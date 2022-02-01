«Держим строй»: Министр обороны обратился к украинцам

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам.

Обращение он опубликовал в Facebook.

«Дорогие украинцы! 72 часа сопротивления. Трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за 72 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются. Я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг. Я вижу тысячи и тысячи Граждан, взявших в руки оружие, встали в ряды территориальной обороны и дерутся. За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков. За свое Государство. Вас видят все, весь мир! Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы. Посмотрите вокруг. Многие наконец-то преодолели страх и решились бросить вызов Кремлю. С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет. Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной. Тьма отступит. Рассвет близко. Держим строй. Слава Украине! Слава Героям Украины!» – написал Резников.