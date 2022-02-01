«Я предлагаю не тратить время на ерунду»: Губернатор Ким сообщил, что метки и знаки на домах, чаще всего, призваны просто запугать

Глава областной военной государственной администрации Виталий Ким призвал жителей Николаева не тратить время на постоянный поиск меток и знаков.

Об этом он сказал в ходе своего очередного выхода в эфир.

Губернатор Ким сообщил, что поступает множество вызовов о метках, знаках на домах, на подъездах, но это может быть лишь запугивание, главная цель которого - заставить нас тратить время.

-Люди, которых мы поймали, которые ставят метки, которые делятся информацией, как их наняли, сколько они здесь находятся, и так далее, напрашивается вывод, что они просто люди, которым заплатили денег, дали на съем квартиры. Напрашивается вывод, что они эти метки ставят и абсолютно не против попадать в камеры. Поговорили с летчиками по поводу этих знаков на крышах домов – их невозможно идентифицировать зрительно, они никак не помогают никаким системам наведения… Итого, я считаю, что враг закидывает дезинформацию по всем городам, заплатил людям, чтоб они ходили, крестики ставили, чтоб мы боялись по аналогии с РФ, где дома взрывают. И мы мужественно, вместо того, чтобы заниматься полезными вещами, ищем информацию, - сказал Ким.

В связи с этим он предложил не тратить время на это, и сам не будет анализировать эти сообщения.

-Я предлагаю не тратить время на ерунду, не было бомбардировок по этим меткам. Это умышленная дезинформация, чтоб мы занимались ерундой с поиском этих непонятных людей. Я лично перестаю заниматься анализом этой информацией, - сказал Ким.

Также он предложил тратить время на реальную борьбу с врагом, либо помогать отличить технику русских оккупантов от наших украинских военных.