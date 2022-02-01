Организован сбор помощи для приобретения медицинских товаров для защитников Николаева

В Николаеве для защитников Украины нужны товары домедицинской помощи. Организован сбор средств для закупки необходимого.

Об этом сообщила сооснователь курсов медицинской помощи «Sample» Татьяна Вязникова, которая собирает помощь в содействии с ОГА.

«Я с начала наступления на организационной закрываю потребности нашей армии и ТРО Николаевщины по медицине. К сожалению, ресурсы быстро иссякают и прошу вашей помощи:

1. Если вы владелец аптеки или продаете товары к медицинской помощи, и у вас остаются необходимые бойцам товары - помогите.

2. Если у вас есть выход на производителей товаров с медицинской помощью – помогите.

3. Если у вас есть выход на волонтеров, которые готовы за рубежом организовать сбор и закупку необходимого - помогите.

4. Если вы можете финансово поддержать сбор на нужды – помогите», – написала Вязникова.