Организован сбор помощи для приобретения медицинских товаров для защитников Николаева

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27.02.2022 08:09

В Николаеве для защитников Украины нужны товары домедицинской помощи. Организован сбор средств для закупки необходимого.

Об этом сообщила сооснователь курсов медицинской помощи «Sample» Татьяна Вязникова, которая собирает помощь в содействии с ОГА.

«Я с начала наступления на организационной закрываю потребности нашей армии и ТРО Николаевщины по медицине. К сожалению, ресурсы быстро иссякают и прошу вашей помощи:

1. Если вы владелец аптеки или продаете товары к медицинской помощи, и у вас остаются необходимые бойцам товары - помогите.

2. Если у вас есть выход на производителей товаров с медицинской помощью – помогите.

3. Если у вас есть выход на волонтеров, которые готовы за рубежом организовать сбор и закупку необходимого - помогите.

4. Если вы можете финансово поддержать сбор на нужды – помогите», – написала Вязникова.

Карта на имя Вязникова Татьяна Ивановна : 4441114412785527 (монобанк).

Нужно много, быстро и постоянно:

– Турникеты САТ или СИЧ (или аналог);

– Декомпрессионные иглы Шины мягкие 50, 100 см SAМ (или аналог);

– Противоожоговые гелевые повязки BURN TEC (или аналог);

– Бандаж израильский (или аналог) QuikClot Combat Gauze Z-Folded;

– бинты для тампонирования (или аналог);

– Шейные воротники для фиксации;

– Фиксаторы для таза;

– Обезболивающие: Дексалгин, Кейвер, Кетанов ампулы. В таблетках: Фанниган, Нимедар, Спазмалгон

– Кровоостанавливающие: транексамова к-та в ампулах;

– Шприцы 5;

– Кровоостанавливающий порошок Celox (15 грамм) (или аналог);

– Воздуховоды назофарингеальные;

– Ноши мягкие;

– Термоодеяла;

– Ножницы атравматические;

– Системы.

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