Организован сбор помощи для приобретения медицинских товаров для защитников Николаева

В Николаеве для защитников Украины нужны товары домедицинской помощи. Организован сбор средств для закупки необходимого.
Об этом сообщила сооснователь курсов медицинской помощи «Sample» Татьяна Вязникова, которая собирает помощь в содействии с ОГА.
«Я с начала наступления на организационной закрываю потребности нашей армии и ТРО Николаевщины по медицине. К сожалению, ресурсы быстро иссякают и прошу вашей помощи:
1. Если вы владелец аптеки или продаете товары к медицинской помощи, и у вас остаются необходимые бойцам товары - помогите.
2. Если у вас есть выход на производителей товаров с медицинской помощью – помогите.
3. Если у вас есть выход на волонтеров, которые готовы за рубежом организовать сбор и закупку необходимого - помогите.
4. Если вы можете финансово поддержать сбор на нужды – помогите», – написала Вязникова.
Карта на имя Вязникова Татьяна Ивановна : 4441114412785527 (монобанк).
Нужно много, быстро и постоянно:
– Турникеты САТ или СИЧ (или аналог);
– Декомпрессионные иглы Шины мягкие 50, 100 см SAМ (или аналог);
– Противоожоговые гелевые повязки BURN TEC (или аналог);
– Бандаж израильский (или аналог) QuikClot Combat Gauze Z-Folded;
– бинты для тампонирования (или аналог);
– Шейные воротники для фиксации;
– Фиксаторы для таза;
– Обезболивающие: Дексалгин, Кейвер, Кетанов ампулы. В таблетках: Фанниган, Нимедар, Спазмалгон
– Кровоостанавливающие: транексамова к-та в ампулах;
– Шприцы 5;
– Кровоостанавливающий порошок Celox (15 грамм) (или аналог);
– Воздуховоды назофарингеальные;
– Ноши мягкие;
– Термоодеяла;
– Ножницы атравматические;
– Системы.