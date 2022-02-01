Разбитые окна и снаряды на улице: Как выглядит проспект Центральный в Николаеве после боя с российскими САУ

В Николаеве после боевого столкновения с российскими самоходными артиллерийскими установками в центре города есть повреждения гражданской инфраструктуры.

На месте побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, несколько единиц российской техники прорвались в город вечером 26 февраля. В районе пересечения проспекта Центрального и улицы 6-я Слободская оккупантов встретили украинские защитники и поразили противника.

В ходе боя прогремели несколько мощных взрывов. Сейчас на месте находится несколько единиц техники противника, которая полностью разрушенная взрывом.

Также из-за взрывов в рядом находящихся жилых домах и магазинах повреждены окна. Есть повреждения на линиях электропередач.

Местами на улице разбросаны снаряды.

Несколько САУ 2С1 «Гвоздика» выглядят вполне нормально – вероятно, экипажи машин противника в ходе боя решили бросить свою технику.

Сейчас на месте работают военнослужащие и правоохранители.