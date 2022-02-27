«В войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне»: Зеленский отказался от переговоров с РФ в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров в Беларуси, поскольку с ее территории по Украине совершаются обстрелы, и по факту Беларусь активно помогает РФ вести войну против Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении беларусам.

— Сегодня вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло было выглядеть, как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня, - сказал Зеленский.

Он сообщил, что прошедшая ночь в Украине была жестокой – города обстреливали, причем, кроме военных объектов, стреляли по жилым кварталам.

— Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного на сегодня объекта в стране, которого оккупанты считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех, против всего живого, против детских садиков, против жилых домов и даже против автомобилей скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, в которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры, - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что многие украинцы сейчас живут в условиях, в которых последний раз весь мир жил во Время второй мировой войны. Также он напомнил беларусам, что украинцы – их соседи, и призвал их не быть Россией.

— Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков – многие другие города Украины выживают в так, как в последний раз выживали на вашей и на нашей земле во время Второй мировой войны. Но в войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы. С вашей территории войска Российской Федерации по Украине запускают ракеты. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия. И, кстати, не только нами, но и нашими отцами и дедами, и все это тоже де-факто референдум для вас, беларусы. Вы решаете, кто вы, вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям, друг другу, своим соседям. А мы ваши соседи. Мы ваши соседи. Мы – украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас, - сказал Зеленский.

Президент отметил, что по Киеву били в четыре утра, как в 1941 году, и провел параллель с началом Второй мировой, подчеркнув «чувство юмора» врага.

— Сейчас много новостей относительно возможных переговоров Украины, России, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу – Минск, как площадку для переговоров. Площадку, которую выбирали не мы. И на самом деле не вы. А выбирало руководство России. И снова предложение встретиться у вас. Четыре дня назад именно с беларуской территории по нам пошли крылатые ракеты, самолеты, спецтехника. Били по нашим домам. Били по нашим жизням. Пошла тяжелая техника. И это страшное дежавю, знаете, Киев атаковали в 4 утра. В четыре утра. У кого-то такое чувство юмора. Как в 1941 году, - сказал Президент.

При этом, он отметил, что беларусы спали, когда украинцы проснулись от обстрелов. И спят до сих пор. А украинцы с тех пор не ложились спать. Он заявил, что не может вести переговоров в стране, откуда по Украине пускают ракеты, но предлагал другие варианты. Только в случае, если переговоры пройдут в другой стране, они будут честными.