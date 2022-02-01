В Киевской области ракета оккупанта попала в школу-интернат

В городе Васильков, Киевской области, под обстрел попало детское учебное заведение.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

«Васильков. Ракетный обстрел. Одна из ракет, как говорят местные, примерно в час ночи, попала в школу-интернат по улице Декабристов. Неизвестно, находились ли там дети, когда продолжались обстрелы», — пишет он на своей странице в Telegram.

Отмечается, что информации о том находились ли дети в здании во время обстрела – не поступала.

Talegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины также опубликовали кадры с места обстрела.

Напомним, что ночью 27 февраля по Василькову в Киевской области нанесли удар ракетами, после чего. После чего «Укрзалізниця» вывезла из нефтебазы 23 вагона-цистерны горючего.