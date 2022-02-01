«Народ поднялся на защиту своего государства и они открыли настоящее лицо. Это террор»: Зеленский заявил, что действия РФ в Украине имеют признаки геноцида

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война РФ против Украины – это геноцид, заслуживающий военного трибунала.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Президент отметил, что в Украине была тяжелая ночь – оккупанты соврали, что не стреляют по жилым объектам. На самом деле, они подло наносят удары по жилым кварталам, детским садикам и станциям.

— Эта ночь была тяжелой. Что они делают? Это месть. Народ поднялся на защиту своего государства и они открыли настоящее лицо. Это террор. Они собираются еще больше бомбить наши украинские города. Они собираются еще подлее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое надо уничтожить. Они врали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданскому населению. Они сознательно выбрали тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь нормальной – электростанции, больницы, детские сады, все под ударами каждый день. То, что оккупанты делают Харькову, Ахтынке, Киеву, Одессе и другим городам, тянет на международный трибунал, - сказал Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что действия РФ на территории Украины – это геноцид. И это то, о чем он говорил с Генеральным секретарем ООН.

— Мы должны называть вещи своими именами. Преступные действия России по отношению к Украине имеют признаки геноцида. Об этом я говорил и с Генсеком ООН. Россия на пути зла. Мир должен прийти к лишению права голосу России в Совбезе ООН. Украинцы! Мы четко знаем, что защищаем. Мы точно победим. Слава каждому нашему солдату! Слава Украине! – подытожил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров в Беларуси, поскольку с ее территории по Украине совершаются обстрелы, и по факту Беларусь активно помогает РФ вести войну против Украины.