Президент Зеленский заявил о сформированной мощной международной антивоенной коалиции в поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против России сформировалась мощная антивоенная международная коалиция, которая постоянно оказывает помощь Украине.

Об этом он заявил в ходе своего видеообращения.

Он отметил, что Россия совершает в Украине геноцид, и добавил, что преступлений было бы больше, если бы украинские воине не защищали города от российских оккупантов. В связи с этим, защитникам будет увеличена плата.

— Эти преступления мы четко фиксируем и этих преступлений было бы намного больше, если бы не наши защитники. Украинские силы – все молодцы. Отбивают атаку, ломая планы врага, блестяще выполняют свою работу. Да, это их работа. Жесткая, фундаментальная, но, главное, справедливая. Работа, которая заслуживает самой высокой оценки, самой большой благодарности. Одобрено решение о значительном повышении нашим защитникам. Да, это будет дорого, но нет ничего дороже, чем жизнь и борьба за свободу – нашу и следующих поколений. И это уже реально – мы получаем оружие, лекарства, продукты, дизель, деньги, бензин. Сформирована мощная международная коалиция в поддержку Украины. Антивоенная коалиция, - сказал Президент.

Он также отметил, что украинские дипломаты работают по всем фронтам и добиваются результатов – поставок оружия и провизии в Украину, а также продолжения политики международной изоляции по отношении к России.

— Были очень плодотворные разговоры – с премьер-министром Нидерландов, президентом Грузии, премьерами Чехии и Словакии, премьером Великобритании Джонсоном. Эти разговоры дали конкретику в обороноспособность нашего государства и крепкости нашим военным. Германия объявила о поставках тысячи противотанковых гранатометов, 500 стингеров с дополнительными комплектами. Бельгия дает 5 тысяч пулеметов и 5 тысяч набоев. А еще почти 4 тысячи тонн горючего. Благодаря активной дипломатии добились от всех Европейских государств решение об отключении РФ от системы SWIFT. Спасибо президенту Польши Анджею Дуде за личное лидерство в вопросе предоставления членства Украины в Еввросоюзе. Очень необходимая и каждодневная помощь Польши нашей стране, - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров в Беларуси, поскольку с ее территории по Украине совершаются обстрелы, и по факту Беларусь активно помогает РФ вести войну против Украины.