«Настоящие Герои»: Во время ликвидации вражеской ДРГ в Николаеве погибли два офицера батальона «Святой Николай»

В субботу, 26 февраля, во время боя с ДРГ российских оккупационных войск погибли два офицера батальона полиции специального назначения «Николаев» (более известного, как «Святой Николай»).

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили сослуживцы погибших.

По их словам, вместе с попыткой прорыва вражеской техники со стороны Херсона, в районе Терновского кольца бойцы «Святого Николая» вместе с морпехами из 36-й ОБМП приняли бой с ДРГ противника. В результате боевых действий несовместимые с жизнью ранения получили капитан Ярослав Лукьяненко и лейтенант Юрий Кравченко.

– Ребята достойно сражались и погибли за то, чтобы обычные граждане могли жить в свободной Украине. Они – настоящие Герои, которые без раздумий пожертвовали бесценным – своей жизнью Мы всегда будем их помнить, – рассказали сослуживцы погибших.

В результате боя также ранения получили еще трое бойцов батальона. Вражеская ДРГ была фактически ликвидирована.