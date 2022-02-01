Мэр Сенкевич заявил, что в сторону Николаевщины выдвинулась колонна российской техники, мосты будут разведены

Николаевский городской глава Александр Сенкевич заявил, что в ближайшее время планируется развести мосты. В направлении Николаевщины двигается колонна российский техники.

С таким заявлением он выступил в прямом эфире.

На территории Николаева нет вооруженных формирований РФ. ДРГ сейчас совместно с силовиками вычисляют. Ситуация в городе контролируемая.

Через Херсонскую область в сторону нашей вышла колонна техники. Мэр напомнил, что зависимости от ситуации будет рассматриваться решение о подрыве мостов. По большей части пока они будут разведены.

Как уточняют «Преступности.НЕТ» очевидцы, речь о 30 единицах российской бронетехники, которая выдвинулась в направлении Николаевщины.

Сенкевич также дал рекомендации касательно отличий украинских военных и оккупантов.

ВСУ одеты в «пиксель» и обычно имеют желтую повязку.

– Если повязка белая или красная, это обычно не наши.

На российскую технику нанесена белая полоса или буква Z.

Наша территориальная оборона носит желтую повязку, или надпись «МР», или синюю повязкой с николаевским гербом.



