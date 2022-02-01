На границе Херсонской и Николаевской областей жители села взял в плен российского солдата, которого нашли в брошенном танке

В селе Посад-Покровское Херсонской области по дороге в направлении Николаева обнаружили брошенный российский танк.

Соответствующее видео публикуют в социальных сетях.

Местные жители населенного пункта взяли в плен российского солдата, который находился в танке.

«Брошенный русский танк по дороге на Николаев. Видео снято в селе Посад Покровское на границы Николаевщины и Херсонщины. Мужчины жители села, взяли в плен русского солдата 20-лет. Он сообщил, что был вынужден всю ночь просидеть в танке на трассе, а остальные ушли, так как «подбили командира». Пленного увезли в Херсон», – написал Александр Дьяченко.