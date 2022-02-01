«Прибыли со специальной задачей»: Украинские военные срочно разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V

Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V.

Об этом сообщили в МВД Украины.

«Отметим! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева. Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение», – говорится в сообщении.