Губернатор Ким призвал не верить записям с данными от «очевидцев» о наступлениях на Николаевщину – воздушная тревога ожидается в 13:30

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким призвал николаевцев не верить «каким-то записям», где якобы его голос, либо же «очевидцы» сообщают о готовящемся наступлении на область.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он отметил, что не нужно верить сообщениям о скоплении огромного количества техники возле области, и призвал доверять только официальным объявлениям о воздушной тревоге.

— В сети опять пошли ролики с моим похожим голосом, там как раз последний ролик – говорится, что идет куча танков. Они опять пугают. Опять запустили ролик, что в 2 часа будет удар, танки, грады и так далее. Ну так вот – да, мы объявим воздушную тревогу, видим, что планируется удар. Но он планируется по критической инфраструктуре, точечный. Нам надо спуститься вниз. Но это продадут, мол, я же говорил, верьте мне в следующий раз. Не верьте. Мы объявим воздушную тревогу, - Ким.

Также он сообщил, что воздушная тревога ожидается в 13:30.