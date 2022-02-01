В центре Николаева спасатели ликвидируют последствия обстрела

Пиротехническое подразделение ГСЧС в Николаевской области оказывает помощь в ликвидации последствий вражеских обстрелов в Центральном районе города.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook.

«От места боевого столкновения на центральном проспекте, Николаеве неподалеку от торговых центров «Деликатес, 23 единицы артиллерийских снарядов с калибром 122 мм и 2 противотанковые гранаты, которые уничтожены в специально обозначенном месте», - говорится в сообщении.

Спасатели обращаются к жителям Николаевской области: оставайтесь в укрытиях, при выходе на улицу быть внимательными.

При подозреваемом или взрывоопасном субъекте срочно называют специальность 101 или 102 срочно, указывая на координаты и места, однако строго запрещено перемещать их. Не трогайте и не подходите к ним.

Напомним, что ранее мы опубликовали фото как выглядит проспект Центральный в Николаеве после боя с российскими САУ.

