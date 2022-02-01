В Украине ликвидировали уже более 4,3 тысячи российских оккупантов

За трое предыдущих суток (24,25,26 февраля) в Украине погибли более 4,3 тысячи российских оккупантов.
Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Также российская армия потеряла:
- самолеты – 27;
– вертолеты - 26;
– танки – 146;
- боевые бронированные машины – 706.
- пушек – 49;
– ЗРК «БУК» - 1;
– «Град» - 4;
- автомобильная техника – 30;
-цистерны 60;
– БПЛА ОТР – 2;
– корабли/катера - 2
– средства ПВО.
Маляр также отметила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информацию можно получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.
Напомним, что мобильный госпиталь армии РФ в оккупированном Крыму забит ранеными военными, а морг – убитыми.
Еще напомним, что в Минобороны Украины запустили горячую линию для родственников российских солдат «Вернись живым из Украины».