В Украине ликвидировали уже более 4,3 тысячи российских оккупантов

Тела нескольких российских военных после одного из боев в Херсонской области За трое предыдущих суток (24,25,26 февраля) в Украине погибли более 4,3 тысячи российских оккупантов.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Также российская армия потеряла:

- самолеты – 27; – вертолеты - 26; – танки – 146; - боевые бронированные машины – 706. - пушек – 49; – ЗРК «БУК» - 1; – «Град» - 4; - автомобильная техника – 30; -цистерны 60; – БПЛА ОТР – 2; – корабли/катера - 2 – средства ПВО.

Маляр также отметила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информацию можно получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.

Напомним, что мобильный госпиталь армии РФ в оккупированном Крыму забит ранеными военными, а морг – убитыми.

Еще напомним, что в Минобороны Украины запустили горячую линию для родственников российских солдат «Вернись живым из Украины».