Российские оккупанты захватили два украинских судна – танкер «Афина» и сухогруз «Принцесса Николь».

Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде и в Государственной пограничной службе.

Танкер «Афина» находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Сухогруз «Принцесса Николь» из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

«Когда оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них было отключено АИС, и прекратили выходить на связь. А уже сегодня утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма», – говорится в сообщении.

Напомним, за трое предыдущих суток (24,25,26 февраля) в Украине погибли более 4,3 тысячи российских оккупантов.