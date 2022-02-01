«Надеюсь, вы убедились что здесь вас никто не ждал»: Российских военнослужащих призвали сложить оружие и сдаться

Пленный майор ВС РФ Заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк записал обращения к российским солдатом с предложением сдаться.

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- От имени Вооруженных сил Украины обращаюсь к российским военнослужащим, которых на нашу землю привела эта бессмысленная жестокая война. Задумайтесь, почему вы здесь, за что воюете, чего хотите добиться? Надеюсь, вы убедились что здесь вас никто не ждал. И что вам нечего делать на нашей земле. Поверьте, наше дело правое. А вы – инструмент в руках своих правителей.