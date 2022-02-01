«Надеюсь, вы убедились что здесь вас никто не ждал»: Российских военнослужащих призвали сложить оружие и сдаться

Заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк записал обращения к российским солдатом с предложением сдаться.
Видео распространяют в соцсетях.
- От имени Вооруженных сил Украины обращаюсь к российским военнослужащим, которых на нашу землю привела эта бессмысленная жестокая война. Задумайтесь, почему вы здесь, за что воюете, чего хотите добиться? Надеюсь, вы убедились что здесь вас никто не ждал. И что вам нечего делать на нашей земле. Поверьте, наше дело правое. А вы – инструмент в руках своих правителей.
Мы даем вам возможность вернуться к своим родным. Не потерять свою жизнь и достоинство. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой. Идите защищайте свою родину, а не разрушайте нашу, - заявил Мойсюк.