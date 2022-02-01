Глава Николаевского облсовета попросила помощи у швей для изготовления украинских флагов

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева попросила помощи у швей.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

«Друзья! Необходимы швеи в Николаев, срочно надо нашить украинские флаги, ткань есть, нужны руки! Или дайте оборудование, будем шить в бомбоубежищах или областном совете. Пишите в личку!» – написала Замазеева.

Напомним, глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким обратился к местным жителям, которые готовы бросать во вражеские войска коктейли «Молотова». Вскоре будет предоставлена информация о штабе.