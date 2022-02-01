В Офисе Президента Украины заявили, что украинская делегация встретится с российской на границе с Беларусью без предварительных условий

Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
«Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», – говорится в сообщении.