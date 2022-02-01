Кум Путина Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вместе с женой в РФ

Глава политсовета «Оппозиционной платформы-За життя» ВикторМедведчук сбежал из-под домашнего ареста.

В Офисе генпрокурора ZN.UA подтвердили эту информацию. Пока неофициально.

По данным наших источников вчера Генпрокоратура поручила Нацполиции проверить наличие Виктора Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом.

Нацполиция выполнила поручение: Медведчука на месте не оказалось.

Достоверность этой информации ZN.UA неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора. Так как он не имеет процессуального отношения к делу Медведчука, он отказался дать официальный комментарий.

Отметим, советник Министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию.

«Проверил. Подтверждаю. Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Когда победим, найдём того судью, который постановил снять с него браслет и ТРО Киева поговорит с ним по душам. С предателем Медведчуком будет посложнее, если его сейчас не поймать, то свой остаток жизни он проведёт в РФ вместе с Януковичем. Кстати, Медведчук - точно знал что будет полномасштабное вторжение и потому Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь», - написал Геращенко.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, которая расследует поставку угля с оккупированной части Донбасса в Украину и РФ. Отметим, что недавно подозреваемым в этом уголовном производстве о госизмене стал и Петр Порошенко.

8 октября 2021 Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.