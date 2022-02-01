СБУ показала задержанных российских оккупантов – в плену они просят прощения у украинцев и призывают своих не идти на войну

Испуганные оккупанты, которых украинские военные разбомбили под Харьковом, почти плачут и просят прощения у украинского народа.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Вот, как на самом деле выглядят «грозные» российские захватчики. В плену они призывают своих военных не идти войной на Украину, хотя еще вчера сами с огнем и мечом пришли на нашу землю. Говорят, что направлялись «на военные учения», а развязанную РФ войну называют нелепостью», - говорится в сообщении.

При этом украинские военные отметили, что «мы – не звери», поэтому российским оккупантам, которые сдаются, оказывается медицинская помощь.