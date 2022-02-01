В МВД Украины поступило тысячи звонков от российских матерей, которые хотят выяснить судьбу оккупантов

МВД Украины продолжает борьбу с российскими оккупантами на фронте информационно-психологической войны. На горячую линию для российских женщин «Вернись живым из Украины» за 15 часов обратилось несколько тысяч человек, на 700 звонков ответили.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

«Телефоны не умолкают ни на секунду! За это время 5 операторов, девушки из полиции диалога Киева, приняли около 700 звонков от матерей России, которые в ужасе – уже 4-й день не имеют никакой связи со своими сыновьями. Ещё несколько тысяч звонков остались неотвеченными».

«Все разговоры естественно записываются и являются ценным источником развединформации. Вашему вниманию представляю один из сотен записанных разговоров. Звонит Самарская Анастасия Сергеевна. Она из Ростова-на-Дону. Ищет своего любимого – Бондаренко Владимира Анатольевича. Ему 22 года. Судя по фамилии он кстати – украинец. Танкист, 24 февраля с ним пропала связь – видимо забрали телефоны».