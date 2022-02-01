Один из самых богатых бизнесменов России Фридман осудил вторжение российских войск в Украину

Один из самых богатых людей России, владелец «Альфа Банка» Михаил Фридман, осудил вторжение России в Украину.

Соответствующее письмо с осуждением конфликта он направил своим работникам, передает FT.

«Хотя решение кажется ужасно далеким, я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает покончить с кровопролитием. Я уверен, что мои партнеры разделяют мою точку зрения», - сообщил Фридман.

Он отметил, что родился на западе Украины и прожил там первые 17 лет своей жизни, а его родители до сих пор проживают во Львове, любимом городе российского бизнесмена.

«Но большую часть своей жизни я являюсь гражданином России, строя и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и считаю нынешний конфликт трагедией для них обоих», — добавил Фридман.

Фридман стал первым крупным российским бизнесменом, публично выступившим против войны в России против Украины. До сих пор бизнесмен воздерживался от политических заявлений.

Михаил Фридман – один из самых богатых россиян. Российский Forbes оценивает его состояние в 15,5 млрд долларов. Кроме того, Фридмана считают 11 в списке самых богатых жителей Британии.

Стоит отметить, что другой российский бизнесмен, олигарх Олег Дерипаска выступил за мир и переговоры. Соотвветствующий пост он написал в Telegram.