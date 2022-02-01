В Херсонской области русские оккупанты завладели комплектами формы ВСУ: как отличить врага

В Херсонской области сообщают, что оккупант завладел украинской военной формой в ориентировочном количестве – около 1000 комплектов.

Об этом говорится на странице Херсонской ОГА.

«Поэтому просьба не вступать в диалог с незнакомцами на улице, даже если он носит форму ВСУ. Это может быть враг или провокатор. Если у вас спрашивают дорогу или просят помощи, убедитесь, что это не враг.

Как это сделать?

1. Задайте вопрос, ответ на который не знает оккупант. Например: «как зовут городского голову? Когда его избрали мэром?», «Где и при каких условиях победил Калуш, в каком виде спорта?»

2. Наши военнослужащие говорят на украинском языке. Акцент может выдать врага.

Если убедились, что это не украинский защитник, а переодетый оккупант, СРОЧНО обратитесь к правоохранителям или военнослужащим.

Также просим все население города, которое не участвует в отрядах ТРО и обороне Херсона – необходимо спрятаться в укрытие, а при невозможности – находиться дома. Украинские военные защищают Херсон и Херсонщину, ваша задача – НЕ МЕШАТЬ.

Особенно это касается жителей, живущих на окраинах и в селе Чернобаевка», - говорится в сообщении.